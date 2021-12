Estavayer-le-Lac (FR) : Un homme de 21 ans incarcéré après une quinzaine de vols

Commerces, immeubles ou encore véhicules ont été, cet été, la cible d’un jeune voleur staviacois.

Au début du mois de juillet, plusieurs vols et dommages à la propriété ont été commis dans la région d’Estavayer-le-Lac (FR). Les investigations policières ont finalement permis d’interpeller un auteur présumé, âgé de 21 ans, établi dans la région. Placé en arrestation provisoire, il a reconnu son implication dans une quinzaine de cas. Ceux-ci ont été commis l’été dernier dans des commerces, immeubles et véhicules à Estavayer-le-Lac et Lully.