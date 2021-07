France : Un homme de 26 ans tué par balles à Marseille

Les faits se sont déroulés vendredi soir dans un quartier nord de la ville considéré comme un haut lieu du trafic de stupéfiants.

La victime, âgée de 26 ans, gisait devant l’entrée de son domicile. Son corps présentait plusieurs impacts de balles, notamment à la tête et à l’abdomen, et plus d’une dizaine d’étuis de calibre 9 mm ont été découverts au sol.