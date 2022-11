Obwald : Un homme de 34 ans se tue lors d’un vol en speedflying

Samedi après-midi, un accident mortel de speedflying s’est produit à Engelberg (OW). Un homme de 34 ans, habitant la région, était parti aux alentours de 14 h pour un vol en speedflying ( ndlr: une pratique qui allie ski et vol avec une voile plus petite qu’un parapente). Lors de l’atterrissage, il a perdu le contrôle de sa voile et a alors fait une chute incontrôlée vers le sol.