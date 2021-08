Thoune (BE) : Chaos sur l’autoroute après un accident mortel

Dans la nuit de mardi à mercredi, dans l’Oberland bernois, une partie de l’A6 a été fermée pour un accident de la route. Une victime est à déplorer.

Un accident mortel s’est produit dans le tunnel d’Allmend sur l’A6, près de Thoune (BE), mardi vers 23h15. Des images d’un lecteur-reporter de 20 Minuten montrent le chaos sur l’autoroute, durant la nuit. Selon la police, un Allemand de 38 ans résidant dans le canton de Berne est décédé. Le déroulement exact de l’accident n’est pas encore éclairci.

Selon les premières constatations, l’automobiliste venait de l’entrée de Thoune Sud et se dirigeait vers Berne. Au portail sud du tunnel, il s’est écrasé contre le mur de soutènement latéral et est ensuite entré en collision plusieurs fois avec le mur du tunnel, avant que sa voiture ne s’immobilise 150 mètres plus loin.