Winterthour (ZH) : Un homme de 43 ans avoue avoir abusé de deux fillettes

Un quadragénaire qui avait contraint sexuellement deux filles de 6 et 9 ans a été arrêté vendredi dernier à Winterthour. L’enquête doit déterminer si l’homme, qui a avoué les faits, a commis d’autres actes du même type.

