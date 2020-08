Outre-Sarine

Un homme de 59 ans se noie à Lucerne

Il s’agit de la quatrième noyade annoncée ce dimanche 9 août.

Un maître-nageur l'a tiré de l'eau et a tenté une réanimation, en vain, a indiqué la police cantonale.

Plus tôt ce dimanche on apprenait qu’un septuagénaire s’était noyé à Monthey dans les eaux de la piscine communale, qu’un jeune de 18 ans avait coulé dans un lac lucernois et qu’un quadragénaire avait trouvé la mort près d’Opfikon (ZH), tandis que plusieurs interventions sont en cours à Genève en ce dimanche soir. Des recherches sont en cours dans la cité du bout du lac pour retrouver un nageur en difficulté dans les eaux du Rhône vu à la Jonction alors qu’un autre individu a été repêché. Son pronostic vital est engagé.