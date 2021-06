Pully : Un homme de 64 ans décède après une chute sur un sentier VTT

Vendredi après-midi, à Pully (VD), un homme faisant du VTT électrique meurt après une chute dans les Bois de la Chenaula.

Les causes de l’accident sont indéterminées et une enquête pénale a été ouverte. Cet événement a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la Rega, d’une ambulance du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), d’une ambulance du Groupement d’intervention en milieu périlleux (GRIMP), de l’équipe de soutien d’urgence (ESU), de 3 patrouilles de la police de l’est lausannois et des spécialistes de l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise, selon le communiqué de la police cantonale vaudoise.