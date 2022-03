Bâle : Un homme de 69 ans décède dans un accident de voiture

Une voiture s’est retrouvée sur le tracé du tram près du Dreispitz à Bâle et a percuté un système de signalisation. Un problème médical serait à l’origine de l’accident.

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin, vers 6 h 30, près de Dreispitz à Bâle. Une voiture de tourisme, limitée à 45 km/h, s’est retrouvée sur le tracé du tramway et a fini par percuter un système de signalisation. La police cantonale de Bâle-Ville a annoncé peu après midi que le conducteur, âgé de 69 ans, était décédé sur les lieux de l’accident malgré des tentatives de réanimation.

Selon l’état actuel des informations de la police cantonale bâloise, un problème médical serait à l’origine de l’accident. Des suites duquel l’homme aurait perdu le contrôle de sa voiture. La voie de deux lignes de tram a été bloquée à cause de l’accident et la rue entière a dû être fermée dans les deux sens pendant près de deux heures et demie.