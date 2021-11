Müntschemier (BE) : Un homme de 73 ans tué par un coup de sabot de cheval

Un septuagénaire a succombé dimanche, à ses blessures, après avoir pénétré dans un pâturage clôturé, malgré les soins prodigués sur place.

Dimanche après-midi, un Suisse âgé de 73 ans est mort dans un pâturage à Müntschemier (BE), entre Morat et Bienne. Selon les indications de la police cantonale bernoise, l’homme «s’est rendu dans un pâturage clôturé à chevaux où, pour des raisons encore à déterminer, il a été atteint et blessé par un coup de sabot de cheval».