États-Unis: Les retraites en France pour railler l'âge de Joe Biden

La France s’est embrasée contre la retraite à 64 ans, mais Joe Biden, 80 ans, «nous supplie» de rester quatre ans de plus: le président américain a encaissé et répliqué, samedi, aux piques humoristiques sur son âge lors du dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche. Cette soirée annuelle, qui rassemble le tout Washington politique et médiatique, célèbre en théorie le premier amendement de la Constitution américaine, défendant la liberté de la presse. Mais en pratique, on en retient surtout les blagues.