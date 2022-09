Un homme de 84 ans décède dans un accidente de voiture

Canton de Berne : Un homme de 84 ans décède dans un accident de voiture

Tôt ce jeudi matin, un Suisse de 84 ans a eu un accident de la route à Anet (BE). Malgré l’intervention des secours, il est mort sur les lieux de l’accident.

La police cantonale bernoise a été prévenue ce jeudi matin, peu avant 5 h 10, qu’un accident de la circulation s’était produit à Anet (BE). Selon les informations dont elle dispose actuellement, la voiture circulait en direction de Müntschemier lorsque, à la hauteur d’une station-service, elle s’est retrouvée sur la voie opposée et a heurté un mur de soutènement. Suite au choc, le véhicule a été repoussé sur la route principale et a poursuivi son trajet avant de s’immobiliser dans un jardin.