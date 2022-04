Canton de Berne : Un homme décède après avoir perdu la maîtrise de sa camionnette

Jeudi, un homme de 57 ans avait été grièvement blessé après un accident de la circulation à Neuenegg (BE). Il a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi.

Un homme de 57 ans est décédé à l’hôpital dans la nuit de vendredi à samedi après avoir perdu la maîtrise de sa camionnette jeudi à Neuenegg (BE) et avoir été grièvement blessé dans l’accident. La victime, originaire de Macédoine du Nord, était âgée de 57 ans et domiciliée dans le canton de Berne.