Glaris: Un homme décède après une chute de 18 mètres en mountain cart

Un accident sur un parcours de montagne s’est produit jeudi, aux alentours de 13h30, entre Ämpächli et Elmberg, dans le canton de Glaris. Un homme âgé de 33 ans a perdu la maîtrise de son mountain cart (un véhicule entre le kart et le vélo) sur un circuit prévu à cet effet lors d’un virage à gauche. Le conducteur a alors fait une chute de 18 mètres et est décédé sur place.