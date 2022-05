Martigny (VS) : Un homme décède dans un accident de paddle

Jeudi, un ressortissant portugais de 37 ans a disparu de la surface d’un petit lac alors qu’il faisait du paddle. Repêché par des plongeurs, il n’a pas pu être sauvé.

Un drame a endeuillé la «Gouille du Rosel» à Martigny, jeudi en fin de journée. Un homme a chuté de son paddle vers 17h30, et n’a pas refait surface. Le 144 a reçu plusieurs appels signalant sa disparition, et est intervenu à l’aide de plongeurs d’intervention. La victime, un ressortissant portugais de 37 ans domicilié dans la région, a été remontée à la surface et les premiers secours lui ont été prodigués, mais en vain. Héliporté à l’hôpital de Sion, il a succombé peu après son admission, communique la Police cantonale valaisanne. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Dans son communiqué, la gendarmerie recommande le port d’une attache entre le paddleur et sa planche, et l’inscription de son nom, adresse et numéro de téléphone sur son paddle. Elle ajoute que le port d’un gilet de sauvetage est recommandé, et même obligatoire à plus de 300m des berges. Et surtout, elle rappelle la prudence nécessaire face aux dangers de la déshydratation, de l’épuisement ou de l’hydrocution.