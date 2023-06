Bruxelles: Il décède la tête coincée dans un rideau métallique

Ils ont dû désincarcérer la victime, mais ne sont pas parvenus à la réanimer, a expliqué à l’AFP un porte-parole des pompiers. L’identité n’était pas connue dans l’immédiat. «C’est le quatrième incident de ce genre depuis le mois de mars et cette fois-ci malheureusement avec des conséquences mortelles», a ajouté ce porte-parole, Walter Derieuw.

Les médias locaux avaient relayé ces dernières semaines plusieurs cas d’accidents à l’heure de l’ouverture des rideaux automatiques. Jusqu’à présent il ne s’agissait que de «jambes coincées», selon Walter Derieuw. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident mortel et si la victime était ou non «un SDF ou une personne sous influence» (de stupéfiants ou d’alcool), a précisé le porte-parole des pompiers.

«Pas un problème d’infrastructure»

«On constate depuis un an une hausse des signalements de SDF sur le réseau. On a tiré la sonnette d’alarme à l’automne dernier. Il faut une prise en charge au niveau des autorités et des associations compétentes», a-t-elle poursuivi. Elle a évalué à «60-70%» cette augmentation des signalements. La progression de la précarité est «un phénomène sociétal», a fait valoir Cindy Arents, «mais cela se ressent forcément dans les transports publics».