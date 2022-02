Canton de Berne : Un homme décède suite à un incendie

Un Suisse de 69 ans qui avait été découvert dans un appartement en flammes à Ittigen (BE) est décédé une semaine plus tard.

Dimanche 20 février, peu avant 18 h 30, la police cantonale bernoise avait été prévenue que de la fumée se dégageait depuis la cage d’escalier d’un immeuble d’habitation à Ittigen (BE). Sur place, les pompiers avaient constaté un incendie dans un des appartements. Un homme y avait été retrouvé dans un état critique et avait été conduit à l’hôpital. Une semaine plus tard, l’individu, un Suisse de 69 ans, est décédé, a annoncé la police cantonale bernoise.