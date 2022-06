Vaud : Un homme disparaît sous les flots et une femme termine dans un état grave

Après deux accidents de baignade, la police appelle la population à faire preuve de prudence.

Vendredi, vers 13h15, un Suisse de 74 ans a perdu la vie dans le Léman, entre Villeneuve (VD) et Le Bouveret (VS). Ce Valaisan est descendu de son bateau pour nager et a subitement coulé. Malgré les recherches, son corps n’a pas encore été retrouvé. Un peu plus tard, à Chevroux (VD), vers 15h20, des baigneurs ont sorti une femme de 65 ans, inconsciente, du Lac de Neuchâtel. Cette Suissesse, domiciliée dans le canton de Berne, a été conduite en ambulance au CHUV, dans un état grave. Ces interventions ont mobilisé un hélicoptère de la Rega, deux ambulances, plusieurs patrouilles et la brigade du lac de la gendarmerie ainsi que des unités de la société de sauvetage SISL.