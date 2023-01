France: jeune homme abattu au centre-ville de Marseille

France : Un homme d’une vingtaine d’années abattu au centre-ville de Marseille

Selon une source policière, la victime aurait été touchée à la tête par un tir et serait décédée malgré l’intervention des secours.

Un jeune homme a été tué par balle, dimanche soir à Marseille, a-t-on appris lundi de source judiciaire et policière. Le parquet a précisé avoir «ouvert une enquête des chefs d’assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime». L’enquête a été confiée à la police judiciaire.

Selon une source policière, le jeune homme était âgé de 23 ans et déjà connu des services de police, mais aucune piste n’était immédiatement privilégiée. Un point de deal de drogue existe non loin du lieu de l’assassinat, mais l’assassinat ne relève pas d’un «rafalage» à l’arme de guerre de type kalachnikov, comme lors de certaines fusillades liées aux guerres de territoires entre trafiquants. Une autre source policière affirme que la victime aurait été touchée à la tête par un tir et serait décédée malgré l’intervention des secours.