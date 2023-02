Soirée Miss Belgique : Un homme écroué pour «tentative d’assassinat terroriste»

Lors de son interpellation, tout près du lieu de l’événement, samedi vers 17h30, le suspect, «Peter C.», était en possession d’une arme de poing, selon un communiqué du Parquet fédéral. Et une autre arme à feu a été retrouvée par la police dans sa voiture, ainsi qu’un gilet pare-balles, a-t-on ajouté de même source.

Motivations «pas claires»

Le suspect était en compagnie d’une femme de nationalité néerlandaise. Elle a aussi été arrêtée et présentée comme lui dimanche au juge d’instruction de Bruges (nord-ouest) chargé de l’enquête. «On ignore pour l’instant si elle était au courant de ses plans», a précisé le Parquet fédéral, soulignant que les motivations de Peter C, inconnu de la police et des services de renseignement, n’étaient «pas claires».