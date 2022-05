Un homme en chaise fait le show avec Lil Pump

Canada : Un homme en chaise roulante fait le buzz avec Lil Pump

Le rappeur a invité une personne en situation de handicap à monter sur scène. Il ne s’attendait pas à ce que Woody Belfort soit un acrobate.

«Ça pouvait paraître arrangé, mais rien n’était prévu. Les gens m’ont porté en l’air. Lil Pump m’a pointé du doigt. J’en ai fait de même et il m’a fait venir sur scène», a détaillé Woody Belfort, 25 ans, à TMZ. L’homme entend désormais utiliser cette vidéo pour montrer aux personnes handicapées «qu’il ne faut pas être timide» et pour donner «confiance» aux gens en chaise roulante indépendamment de leur handicap. «Le but est de tirer le maximum de positivité de tout ceci», a résumé celui qui est un sportif reconnu au Canada tout en précisant qu’il avait reçu de nombreux messages de remerciements du monde entier. «Je ne dis pas que j’ai permis de guérir qui que ce soit. Je dis juste que tout est possible. Et ce peu importe la situation dans laquelle tu es», a encore affirmé Belfort.