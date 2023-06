Un homme en chaise roulante se noie dans une rivière

Samedi matin, des passants ont découvert un fauteuil roulant vide près d’une rivière à Brunnen (SZ). Alertés, des policiers se sont rendus sur place et ont découvert des objets personnels autour de la chaise roulante mais il n’y avait aucune trace d’un quelconque individu. La zone a alors été bouclée et une vaste opération de recherche a été lancée sur les rives et dans la rivière.