Soleure: Un homme est mort après une sortie de route en tracteur

Une patrouille de police a découvert un tracteur lundi, peu avant 16 heures, à Metzerlen (SO), dans un terrain accidenté. Des équipes de secours spécialisées sont entrées en action et ont découvert le conducteur du tracteur, âgé de 68 ans, sans vie. Il semble que le sexagénaire soit sorti de la route avec son engin qui est tombé dans une pente raide, s’est renversé et a terminé sa course à environ 40 mètres sous la route. De lourds moyens ont été engagés pour remonter le tracteur sur la chaussée, qui a été fermée durant cinq heures, a indiqué la police soleureoise, mardi, dans un communiqué.