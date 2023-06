Un homme est mort foudroyé en Haute-Savoie

Violentes rafales et grosse grêle

Météo France avait placé onze départements en vigilance orange orages jeudi matin, puis réduit ce chiffre à sept (Ain, Ardennes, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) en milieu d’après-midi. «Ces orages, mobiles, ont été associés à de fortes intensités pluvieuses, ponctuellement de la grosse grêle et de violentes rafales de vent dépassant souvent les 100 km/h. On a ainsi relevé 106 km/h à Annecy, 112 km/h à Saint-Geoirs, 126 km/h à Chambéry. De très fortes intensités de précipitations ont été enregistrées allant jusqu’à 30 mm en moins de 15 minutes», a précisé dans un communiqué Météo-France.