France: un homme et sa mère tués par un train régional

Alsace (F) : Un homme et sa mère, fauchés par un train, identifiés grâce à leur chat

Deux personnes, vraisemblablement un homme et sa mère, qui ont mis fin à leurs jours, ont été mortellement percutées par un TER dimanche soir à Bernolsheim (Bas-Rhin), a-t-on appris lundi auprès des pompiers et du Parquet de Strasbourg. Le drame s’est produit vers 20 h 30, a indiqué le Service d’incendie et de secours. «Les deux victimes étaient décédées à l’arrivée des secours», précisent les pompiers.