Terrorisme: Un homme et une femme déchus de la nationalité française

Terrorisme : Un homme et une femme condamnés et déchus de leur nationalité française

Il avait prévu un attentat à Orléans, elle a participé à la préparation d’une attaque à Paris, visant une salle de concert et deux cafés: n’étant pas nés français, ils perdent leur nationalité.

Le gouvernement français a déchu de leur nationalité un Franco-Marocain et une Franco-Turque condamnés pour avoir projeté des attentats, selon des décrets parus cette semaine sur le site du Journal officiel. Le jour d’avant, la justice britannique avait procédé de même envers une jeune femme qui avait rejoint, à l’âge de 15 ans, en 2015, le groupe État islamique en Syrie, où elle avait épousé un jihadiste d’origine néerlandaise.

Née à Lyon, la jeune femme, âgée de 25 ans, avait été définitivement condamnée, en 2017, à cinq ans de prison, dont six mois avec sursis, pour sa participation à un projet d’attentat à Paris, déjoué en mars 2016, visant une salle de concert, deux cafés et un centre commercial. «Notre cliente a payé sa dette à la société en exécutant sa peine et est maintenant parfaitement réinsérée. Cette déchéance n’a d’autre finalité que celle de l’affichage politique», ont déclaré ses avocats.