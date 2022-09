Winterthour : Un homme frappé et brûlé après une bousculade dans un bus

Un déferlement de violence s’est produit samedi soir à Winterthour (ZH). Comme l’indique la police cantonale dans son communiqué, l’altercation est partie d’une simple bousculade. Un homme de 32 ans est entré dans un bus des transports publics et, sans le faire exprès, a heurté un jeune homme qui se trouvait dans le bus avec ses amis. Après une altercation verbale, les jeunes hommes ont forcé le trentenaire à quitter le bus à un arrêt suivant.

Après le départ du véhicule, ils l’ont frappé de coups de poing et de pieds. «Un membre du groupe a également aspergé l’homme d’un liquide inflammable et lui a mis le feu», indique la police, qui ajoute que la victime a subi des brûlures. Témoins de la scène, un passant et un automobiliste se sont approchés, ce qui a fait fuir les malfaiteurs. L’homme a été hospitalisé.