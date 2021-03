Altercation verbale

Entre 18 et 20 ans

Selon la police, les deux inconnus ont pris la fuite en direction de Boujean. Ils correspondent au signalement suivant: âgés entre 18 et 20 ans, parlant le français, et portant des doudounes foncées. L’un des hommes mesurerait environ 190 cm, aurait le teint foncé et une silhouette corpulente; l’autre mesurerait environ 180 cm, aurait le teint clair et les cheveux noirs et mi-longs.