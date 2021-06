Paudex (VD) : Un homme grièvement blessé par arme blanche

Jeudi soir, un homme a été agressé à l’arme blanche dans un restaurant de Paudex (VD). Grièvement blessée, la victime a été acheminée en ambulance au CHUV. Ses jours ne sont plus en danger.

Un homme de 43 ans a dû être hospitalisé, à la suite d’une agression à l’arme blanche, jeudi soir vers 20h30. Ce ressortissant portugais a été grièvement blessé au niveau du haut du corps mais ses jours ne sont plus en danger, indique la police cantonale vaudoise. La victime effectuait une réparation dans la cuisine d’un restaurant de Paudex (VD) au moment des faits.

Vendredi matin, les enquêteurs ont interpellé un suspect de 25 ans, ressortissant italien et résidant dans la région lausannoise. L’homme, retrouvé dans un appartement du centre-ville, était employé dans le restaurant en question. Les causes de l’agression sont à ce jour encore inconnues et une enquête a été ouverte.