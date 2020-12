Rabius (GR) : Un homme hospitalisé après avoir été heurté par un train

Un quadragénaire a été blessé aux côtes et à une épaule lundi soir après avoir été percuté par un train à la gare de Rabius. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

L’accident s’est produit lundi vers 20h00, a indiqué mardi la police cantonale des Grisons. L’homme a été heurté par un train arrivant en gare et il est tombé et s’est blessé aux côtes et à une épaule. Une ambulance l’a transporté à l’hôpital d’Ilanz (GR).