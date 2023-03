Québec: Un homme inculpé après avoir foncé sur un trottoir et tué deux personnes

Le suspect a comparu rapidement devant un tribunal et il pourrait faire face à d’autres charges selon les autorités qui soupçonnent un acte délibéré et prémédité mais sans motif apparent. «Avant de parler de meurtre, qu’il soit prémédité ou non, on doit laisser les policiers poursuivre leur travail», a déclaré le procureur Simon Blanchette.