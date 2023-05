Olten (SO): Un homme interpelle une conseillère nationale avec un salut nazi

La politicienne attendait une correspondance pour Lucerne vendredi quand l’homme a levé le bras «pendant un long moment» dès qu’il l’a reconnue. Ce n’est que lorsqu’elle a sorti son téléphone et commencé à le photographier qu’il a baissé le bras et lui a fait un doigt d’honneur. Il est ensuite monté dans un train. Les gens autour d’elle n’ont pas remarqué ce qui se passait, raconte-t-elle se disant choquée et bouleversée.