Lucerne : Un homme jette des objets depuis un toit puis saute sous les yeux de la police

Un homme est décédé après s’être jeté du toit d’un immeuble en voyant la police arriver.

Un incident s’est produit jeudi après-midi, dans le quartier de Reussbühl, à Lucerne. D’après la police, un passant a d’abord été «attaqué par un chien et son propriétaire» dans la rue. À l’arrivée de la police, l’homme est entré dans un immeuble et s’est réfugié sur le toit. Depuis là, il a jeté des pierres et divers objets dans la rue, perturbant le trafic.