États-Unis

Un homme lié à l’extrême droite inculpé pour le meurtre de policiers

C’est lors d’une manifestation antiraciste que le principal suspect, un militaire de l’armée de l’air, aurait tué un policier, avant de récidiver lors de son arrestation.

Selon les autorités, le suspect est associé à l’idéologie «boogaloo», un mouvement anti-gouvernement qui promeut la guerre civile et raciale et dont les adeptes détiennent souvent des fusils d’assaut ou portent des tenues militaires en public. (Photo Logan Cyrus / AFP)

Huit jours plus tard, le 6 juin, son van a été retrouvé plus au sud, près de la ville de Santa Cruz. Lorsque les policiers se sont approchés de la résidence de Steven Carillo, celui-ci les a pris en embuscade et a tué un second agent, Damon Gutzwiller.