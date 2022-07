Schwytz – Saint-Gall : Un homme meurt lors d’une baignade dans l’Obersee

Dimanche soir, les services de sauvetage, la police et les pompiers, sont intervenus à deux reprises sur l’Obersee. Peu après 20 h 30, des passants ont observé un nageur qui n’était plus remonté à la surface, et ont donné l’alerte. Selon la police cantonale de Schwytz, les sauveteurs ont rapidement retrouvé et récupéré le jeune homme de 26 ans. Malgré une réanimation immédiate, toute aide est arrivée trop tard pour cette personne.