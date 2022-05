Nord de la France : Un homme meurt percuté par un train de fret à Calais

La victime était probablement un migrant qui tentait de rejoindre le Royaume-Uni, a annoncé dimanche la préfecture du Pas-de-Calais.

Un homme a été mortellement percuté par un train dimanche matin à Calais, dans le nord de la France. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès, a annoncé la préfecture du département du Pas-de-Calais, soulignant que la victime était «probablement» un migrant.

Les secours ont été appelés tôt dans la matinée pour «un piéton de sexe masculin, d’âge indéterminé, percuté par un train de fret», ont indiqué les pompiers. «Le choc avait été très violent» et l’homme est décédé malgré l’intervention des secours, ont-ils précisé.

Plusieurs précédents

Le 1er mars dernier, un migrant soudanais de 25 ans avait déjà perdu la vie après avoir été happé par un train alors qu’il marchait le long d’une voie de chemin de fer à Marck, une commune voisine de Calais. Le 4 novembre 2021, un accident similaire s’était produit à quelques centaines de mètres de là, entre Dunkerque et Calais, faisant un mort, un blessé grave et deux blessés plus légers.