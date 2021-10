Données médicales : Un homme mis en examen après le piratage des Hôpitaux de Paris

Un homme a été interpellé puis mis en examen après le piratage des Hôpitaux de Paris. Le pirate informatique a volé les données de santé de près de 1,4 million de personnes.

Un homme de 22 ans, qui a reconnu être à l’origine du piratage du système informatique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au cours duquel les données de santé d’environ 1,4 million de personnes ont été dérobées, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, vendredi, a-t-on appris de source judiciaire.

«Opposé au pass sanitaire», le jeune homme «voulait démontrer la faiblesse et la faillibilité du système informatique de l’AP-HP», a souligné à l’AFP, une source proche du dossier.

Accès à de nombreuses données personnelles

Il était utilisé «de manière très ponctuelle en septembre 2020» pour transmettre à l’Assurance maladie et aux agences régionales de santé (ARS) des informations «utiles au «contact tracing»».

Les données dérobées incluaient «l’identité, le numéro de sécurité sociale et les coordonnées des personnes testées», ainsi que «l’identité et les coordonnées des professionnels de santé les prenant en charge, les caractéristiques et le résultat du test réalisé», mais ne contenaient «aucune autre donnée médicale».