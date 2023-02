Affaire Palmade : Un homme mis en examen dans l’enquête pour pédopornographie

L’un des deux hommes en garde à vue dans l’enquête pour détention d’images pédopornographiques visant Pierre Palmade a été inculpé samedi et placé sous contrôle judiciaire.

Pierre Palmade est-il aussi un consommateur d’images pédopornographiques? Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour le déterminer et a inculpé un homme.

Un homme a été mis en examen samedi et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête pour détention d’images à caractère pédopornographique visant l’humoriste Pierre Palmade, a indiqué le parquet de Paris.

Deux hommes avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de l’enquête ouverte le 18 février après un signalement. L’un a été mis en examen pour diffusion et détention d’images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet. L’autre «a été remis en liberté», selon le parquet qui a ouvert une information judiciaire pour «détention, diffusion de fichiers pédopornographiques et consultation habituelle de sites pédopornographiques».