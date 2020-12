États-Unis : Un homme noir non armé tué par un policier

À Columbus, Andre Maurice Hill, 47 ans a été abattu dans le garage d’une maison par un policier américain. Ce dernier a été suspendu et le maire de la ville réclame son limogeage.

Les images de la caméra-piéton de l’agent montrent Andre Hill s’avancer vers le policier en tenant un téléphone portable dans la main gauche, son autre main restant invisible. Quelques secondes plus tard, l’agent fait feu et Hill s’écroule. Aucun son ne vient expliquer les circonstances des tirs.

L’agent, Adam Coy, et son collègue, attendront plusieurs minutes avant de s’approcher de la victime, encore vivante, et qui décédera plus tard. Adam Coy a été suspendu. Selon les médias locaux, il a déjà été visé par des plaintes pour usage excessif de la force.