Canton de Zoug: Un homme nu court dans la rue et mord un agent

Un ressortissant afghan de 28 ans dans un «état psychique second» s’est dénudé et a couru dans la rue à Steinhausen (ZG) mardi matin. La police a été avertie vers 9 heures, alors que l’individu se dirigeait vers la gare de la localité. Une patrouille a été dépêchée sur place pour contrôler l’homme et le mettre à «l’abri des regards indiscrets», écrivent les autorités dans un communiqué.

À l’approche des policiers, l’homme a refusé de se soumettre à un contrôle et s’est enfui en courant. Il a été rattrapé plus loin et a opposé une forte résistance lors de son interpellation. Lors de l’intervention, il a blessé un agent en le mordant à une main. Le forcené a été emmené et pris en charge dans un hôpital psychiatrique. En raison de son état, il n’a pas pu être interrogé dans l’immédiat.