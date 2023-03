Etats-Unis: Un homme plaide coupable d’avoir aidé à assassiner le président haïtien

Rodolphe Jaar, 50 ans, a reconnu avoir fourni un «soutien matériel et des ressources» en sachant que cela servirait à séquestrer et tuer le dirigeant de ce pays pauvre des Caraïbes, selon son plaider-coupable. Il est le premier à reconnaître sa culpabilité parmi les 11 individus détenus aux États-Unis et accusés d’avoir planifié l’assassinat depuis Miami, en Floride.