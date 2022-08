Royaume-Uni : Un homme poignardé à mort lors du carnaval de Notting Hill

Un homme a été poignardé à mort lundi soir, lors du carnaval du quartier de Notting Hill à Londres, qui célèbre la culture caribéenne et faisait son retour après deux ans d’annulations dues à la pandémie, a indiqué la police. La Metropolitan Police de la capitale britannique a expliqué avoir été informée à environ 20 h 00 (19 h 00 GMT) qu’un homme de 21 ans avait été blessé au couteau. Des agents lui ont apporté les premiers secours et il a été transporté à l’hôpital, où il est mort de ses blessures. Une enquête pour meurtre a été ouverte par la police, qui a lancé un appel au public pour obtenir des informations, relevant que des centaines de personnes se trouvaient sur place.

Manifestation ternie

Chars flamboyants, orchestres tonitruants, coiffes à plumes bigarrées et bikinis de strass, le carnaval de ce quartier de l’ouest londonien est l’un des plus importants au monde. Enflammant les rues de Notting Hill pendant trois jours, cet événement réunit habituellement deux millions de personnes, en faisant le deuxième carnaval au monde après celui de Rio, au Brésil. «L’ambiance de ces deux derniers jours a été largement positive et bon enfant comme le carnaval devrait l’être», a relevé Alison Heydari, de la Met Police, cité dans un communiqué. «Malheureusement, lundi soir, nous avons été témoins d’un certain nombre d’incidents violents et un homme de 21 ans a perdu la vie», a-t-elle ajouté.