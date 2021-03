Canada : Un homme poignarde plusieurs personnes à Vancouver

La gendarmerie royale du Canada a indiqué que plusieurs personnes avaient été poignardées dans et a proximité d’une bibliothèque, samedi à Vancouver.

Getty Images via AFP

La gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué dans un tweet que plusieurs personnes avaient été poignardées dans et a proximité d’une bibliothèque. Un suspect a été interpellé, a ajouté la police en précisant qu’il ne semblait pas y avoir d’autres suspects et qu’il n’y avait plus de danger pour le public. Elle a aussi dit être à la recherche d’autres victimes éventuelles.