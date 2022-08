Ecosse: Un homme pour promouvoir la gratuité des tampons, une décision «ridicule»

Écosse : Un homme pour promouvoir la gratuité des tampons, une décision «ridicule»

Dès lundi, tampons et serviettes périodiques doivent être gratuitement mis à disposition de toutes les femmes par les collectivités locales et les établissements scolaires écossais, à la faveur d’une loi contre la précarité menstruelle votée en novembre 2020 et présentée par Édimbourg comme une première au monde.