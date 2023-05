Un homme retrouvé mort dans sa voiture

Les circonstances et le moment exact de l’accident font l’objet d’investigations. D’après les premières informations de la police cantonale, l’homme de 75 ans aurait fait une marche arrière et serait sorti de la route. «On ne sait pas non plus si c’est l’accident ou un problème qui a entraîné la mort de l’automobiliste et une enquête est en cours», conclut la police.