Sonvilier (BE) : Un homme retrouvé mort dans sa voiture après une sortie de route

La police cantonale bernoise a été alerté vendredi peu avant 16h qu’un accident de la circulation s’était produit à Sonvilier (BE) dans le secteur du lieu-dit Sur le Pré aux Bœufs. Les forces d’intervention ont trouvé une voiture immobilisée dans la forêt une trentaine de mètres en-dessous de la route. À l’intérieur de l’habitacle, le conducteur était inanimé. Seul son décès a pu être constaté par les secours.

Accident il y a plusieurs jours?

Selon les informations actuelles, le conducteur roulait en direction de la Montagne de l’Envers. Il serait sorti de la route et aurait dévalé une pente raide et boisée sur une trentaine de mètres. L’accident pourrait remonter à plusieurs jours et la piste d’un problème médical est pour l’heure privilégiée.