Retrouvé mort sur l’A1 à Berne après une chute d’une montgolfière

Ce sont les circonstances de cette mort qui sont inhabituelles. Selon les informations actuelles, l’homme se déplaçait en montgolfière et a chuté de la nacelle directement sur l’autoroute. Un acte délibéré sans intervention tierce est privilégié. Un lecteur rapporte que la montgolfière avec six autres passagers et un pilote a pu atterrir au milieu du village de Hinterkappelen (BE), situé à proximité.