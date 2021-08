Canton de Berne : Un homme retrouvé sous l’eau dans l’Emme

Le corps de ce Togolais de 33 ans, domicilié dans le canton de Berne, a été extrait de la rivière jeudi soir. Il s’agirait d’un accident.

Jeudi soir, la police cantonale bernoise a retrouvé un homme sans vie dans l’Emme à Rüdtligen. Plus tôt, dans l’après-midi, celle-ci avait été informée qu’un homme, qui était probablement allé se baigner dans la rivière, avait disparu depuis midi. Une action de recherche avait aussitôt été lancée, mobilisant plusieurs services de la police cantonale bernoise, dont la police du lac et les spécialistes drones, ainsi que les pompiers de Regio Feuerwehr Kirchberg et un hélicoptère de la Rega.

Vigilance

La police cantonale bernoise tient à signaler que la situation au bord et dans les cours d’eau a pu changer depuis les dernières crues. En effet, il a été constaté que des rives, des points d’entrée et de sortie des eaux sont altérés. Des obstacles invisibles sous l’eau, comme du bois flottant, peuvent se trouver à des

endroits où il n’y avait rien auparavant. Sur les seuils, de l’écume et des tourbillons avec de violents reflux peuvent se former et représenter un danger pour les personnes qui se baignent et nagent. Il est donc conseillé d’inspecter les lieux de baignade, même pour les habitués, afin d’éviter d’être confronté à des obstacles inattendus.