France : Un homme sage-femme condamné pour 11 viols de patientes

Un homme sage-femme a été condamné vendredi à 12 ans de prison par la cour criminelle de l’Hérault, dans le sud de la France, pour 11 viols et une agression sexuelle sur des patientes. L’avocat général (procureur) avait requis 20 ans de réclusion, la peine maximale pour ce crime.

Lionel C., 49 ans, a été condamné pour avoir commis sur des patientes entre 2013 et 2016 des agressions sexuelles --notamment des «massages» du clitoris, du périnée et des seins et des pénétrations digitales du vagin-- sous couvert de gestes médicaux pendant la préparation à l’accouchement ou le suivi post-natal.