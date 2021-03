Vaud : Un homme sauvé sur le lac de Neuchâtel, une paddleuse sur le Léman

Un navigateur de 50 ans dont le voilier s’est retourné a été retrouvé en état d’hypothermie sur le le lac de Neuchâtel samedi. Le même jour, une trentenaire a été sauvée sur le lac Léman.

Un homme de 50 ans a été retrouvé samedi au large de Grandson aux environs de 17h45. Selon la police cantonale vaudoise, le voilier du navigateur s’est retourné. La brigade du Lac et le Sauvetage des Iris à Yverdon-les-Bains (VD) ont trouvé l’embarcation mais le navigateur avait disparu. «Avec l’aide d’un hélicoptère de la Rega, il a finalement pu être localisé et secouru. Equipé d’une combinaison de protection, il est resté plus d’une heure et demie dans l’eau, mais ne souffre que d’hypothermie. Son état n’a pas nécessité d’hospitalisation», a relevé la police.