Un lecteur reporter a observé une arrestation peu habituelle au centre-ville de Zurich mercredi matin. «Il y avait plusieurs voitures de police sur place et la police a emmené un homme», décrit le lecteur. L’homme arrêté lui a paru «très agressif»: «Il a été menotté et a crié après un policier.» Il a également pu observer «un policier sortir un sabre de samouraï d’une camionnette et la montrer à un autre officier».